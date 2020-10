Verbijstering dat Biden kind geslachtsverandering wil toestaan

Christelijke voorgangers en conservatieve commentatoren in de VS hebben scherpe kritiek op Joe Biden die kinderen vanaf acht jaar de mogelijkheid wil bieden om zichzelf als transgender aan te merken.

Biden zei donderdag in antwoord op een vraag van een moeder dat een kind van acht jaar geen beperkingen mag worden opgelegd als het kiest voor een ander geslacht dan waarmee het geboren is. Biden voegde eraan toe dat zo’n kind precies dezelfde rechten heeft als een die vasthoudt aan zijn biologisch geslacht.

Evangelicale voorgangers in de VS tonen zich ontzet over Bidens uitspraken. Denny Burk, hoogleraar theologie aan Boyce College in Louisville keert zich fel tegen dit standpunt. “Je helpt een kind dat worstelt met zijn genderidentiteit niet door het ideeën te laten omarmen die een leugen zijn,” zegt hij in een reactie.

Tony Perkins van de Family Research Council denkt dat Biden deze uitspraken alleen maar heeft gedaan om stemmen te winnen, “anders is hij de weg helemaal kwijt. Een kind van acht heeft niet de capaciteiten om zulke ingrijpende keuzes te maken.

De conservatieve commentator Allie Beth Stuckey zegt in een reactie: “Tien jaar geleden kenden de meeste mensen de term ‘transgender’ niet eens. Vandaag hebben we een Democratische presidentskandidaat die stelt dat het prima is als een achtjarige zegt transgender te willen worden. Hier hebben we het keiharde bewijs dat niet de conservatieven radicaal zijn geworden, maar de Democraten.”