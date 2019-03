Verbetering: Corbyn wil no-dealbrexit van tafel

Oppositieleider Jeremy Corbyn reageerde op het opnieuw wegstemmen van premier May’s brexitakkoord met de opmerking dat de deal nu wel heel duidelijk dood is. De voorman van Labour liet erop volgen dat er geen sprake van kan zijn dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder dan er iets is afgesproken. „Een no-deal moet van tafel”.

Daarover zal het Lagerhuis woensdag debatteren en stemmen. Als een meerderheid van de leden tegen een brexit zonder enige regeling is dan moeten ze het eens worden over een nieuw voorstel, dat onderhandelbaar is. Corbyn heeft er al eens een gepresenteerd. Dat zal hij opnieuw doen. Het liefst heeft Labour dat er nieuwe verkiezingen komen. „Misschien is het daar tijd voor”.