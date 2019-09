Verbannen oud-leider Tunesië in ziekenhuis

De verbannen oud-leider van Tunesië Zine El-Abidine Ben Ali is in Saudi-Arabië opgenomen in het ziekenhuis vanwege gezondheidsklachten. Dat heeft de advocaat van Ben Ali bekendgemaakt. Het is de eerste keer sinds 2011 dat er nieuws over de 83-jarige oud-president naar buiten wordt gebracht.

Ben Ali was de tweede president van Tunesië en hij regeerde van 1987 tot 2011. Hij is één van de Arabische leiders die tijdens de Arabische lente zijn macht is kwijtgeraakt. Hij werd afgezet en veroordeeld tot een verbanning van 35 jaar vanwege onder meer corruptie en martelen.

Komende zondag zijn er verkiezingen in Tunesië nadat president Beji Caid Essebsi in juli overleed. Hij werkte jarenlang als minister van Buitenlandse Zaken onder Ben Ali en was betrokken bij de Tunesische overgang van dictatuur naar democratie.