„Verband tussen crash van Boeings”

Vlak voor het ongeluk met een Boeing 737 MAX-8 in Ethiopië is aan boord dezelfde software geactiveerd als die in de Indonesische Boeing 737 Max-8. De software zorgde mogelijk voor de crash van dat toestel. De de neus van het vliegtuig zou er telkens door omlaag worden geduwd.

Tot die voorlopige conclusie komen de onderzoekers van het ongeluk in Ethiopië na inzage van de vluchtgegevens uit de zwarte dozen. De Wall Street Journal meldde dit vrijdag op basis van informatie van ingewijden.

Het toestel van Ethiopian Airlines stortte eerder deze maand kort na het opstijgen neer. Alle 157 inzittenden kwamen om het leven. In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met eenzelfde type toestel van Boeing, een 737 MAX-8. Daarbij kwamen 189 mensen om. Ook rond dit ongeluk richt het onderzoek zich op het nieuwe systeem van Boeing.

Volgens de Wall Street Journal komen de onderzoekers binnen enkele dagen met een voorlopig rapport. Of de software-uitbreiding van de automatische piloot, het zogeheten ”Maneuvering Characteristics Augmentation System” (MCAS), daadwerkelijk het ongeval heeft veroorzaakt, is nog niet zeker.

Boeing aangeklaagd

Nabestaanden van een van de slachtoffers van het in Ethiopië neergestorte vliegtuig hebben vliegtuigbouwer Boeing officieel aangeklaagd in de Verenigde Staten. Het gaat om de familie van Jackson Musoni uit Rwanda.

Reisorganisatie TUI snijdt in zijn verwachtingen als gevolg van de problemen met de gewraakte Boeing 737 MAX-8 toestellen. Het bedrijf houdt rekening met een kostenpost van 200 miljoen euro, omdat het de toestellen uit veiligheidsoverwegingen aan de grond moet houden. TUI heeft vijftien 737 MAX-toestellen in zijn vloot van in totaal 150 vliegtuigen.