Venus heeft tientallen actieve vulkanen

Op de planeet Venus komen zeker 37 vulkanen voor die onlangs nog actief zijn geweest. Dat hebben Amerikaanse en Zwitserse wetenschappers ontdekt. Ze schrijven erover in het wetenschapsblad Nature Geoscience.

Op het oppervlak van Venus staan ringvormige structuren, die corona’s worden genoemd. Die ontstaan wanneer heet materiaal uit de kern van de planeet naar boven komt. Tot nu toe werd gedacht dat dit restanten van vulkanische activiteit in een ver verleden zijn. Maar de onderzoekers concluderen dat de corona’s nu nog worden gevormd en dat Venus vulkanisch actief is. „Dit is de eerste keer dat we plekken kunnen aanwijzen en kunnen zeggen: kijk, dit is geen oude vulkaan, maar een die nu actief is, misschien slaapt, maar niet dood is”, zegt wetenschapper Laurent Montési.

Dat buiten de aarde ook vulkanen voorkomen, is al langer bekend. Zo zijn er vulkanen ontdekt op Io, een van de manen van Jupiter. Op de planeten Mars en Mercurius zijn aanwijzingen gevonden dat daar in een ver verleden ook vulkanen actief waren, maar die zijn sindsdien uitgedoofd.