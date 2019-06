Venezuela zet Colombiaanse ‘coupplegers’ uit

Venezuela heeft besloten 59 Colombianen die sinds september 2016 zonder proces vastzaten het land uit te zetten. Ze werden volgens de mensenrechtenorganisatie Foro Penal gearresteerd omdat ze een staatsgreep wilden plegen. Dat beweerde het regime van president Nicolás Maduro althans.

„Ze zijn nooit veroordeeld, ze hebben geen enkele hoorzitting gehad noch een proces”, aldus FP-voorzitter Alfredo Romero. Hij vertelde dat de gevangenen, onder wie één vrouw, zaterdag met een militair vliegtuig naar de grens met Colombia zijn gebracht in de westelijke deelstaat Tachira. De regering-Maduro heeft dat niet bevestigd. Ook de Colombiaanse autoriteiten zijn niet op de hoogte gebracht.

Maduro maakte indertijd bekend dat 92 Colombiaanse paramilitairen het presidentieel paleis Miraflores wilden bestormen. Dat was verijdeld. Van deze ‘coupplegers’ zaten er tot zaterdag nog 59 in hechtenis. Afgelopen november kregen ze te horen dat ze werden beschuldigd van terrorisme. Dat ze nu mogen gaan, is waarschijnlijk te danken aan het bezoek dat VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet onlangs bracht aan Caracas, denkt Romero.