‘Venezuela wil raketten kopen van Iran’

Venezuela onderhandelt met Iran over de aankoop van raketten. Dat heeft de Colombiaanse president Ivan Duque donderdag gezegd. „Dictator Nicolás Maduro heeft interesse in de aanschaf van projectielen voor de middellange en lange afstand via Iran”, aldus Duque.

Hij vertelde dat het contact tussen beide landen is gelegd in opdracht van de Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino en dat die informatie is bevestigd door „internationale inlichtingenorganisaties die met ons samenwerken”. Duque zei voorts dat Maduro wapens uit Rusland en Wit-Rusland levert aan gewelddadige Colombiaanse groeperingen, die zich vooral bezighouden met drugshandel en illegaal goud delven.

Venezuela heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Caracas heeft altijd volgehouden dat de relatie met Iran slechts van politieke en commerciële aard is. Colombia heeft geen banden met het buurland en erkent oppositieleider Juan Guaidó als interim-president.