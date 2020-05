Venezuela verlengt noodtoestand opnieuw

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de noodtoestand die vanwege de coronapandemie van kracht is in zijn land met dertig dagen verlengd. Dat zei Maduro dinsdag in een televisietoespraak.

In Venezuela werd op 17 maart een quarantaine ingesteld. Inwoners mogen alleen voor belangrijke zaken als een doktersbezoek of boodschappen de deur uit. Volgens persbureau AFP begint de onvrede over de restricties echter toe te nemen, met name in hoofdstad Caracas en armere regio’s in Venezuela. Het land bevindt zich in een ernstige economische crisis.

Door het uitroepen van de noodtoestand krijgt de president extra bevoegdheden om landelijke beperkingen op te leggen. Halverwege april werd de noodtoestand al een keer eerder verlengd door Maduro.

Volgens de autoriteiten zijn in Venezuela 423 gevallen van het coronavirus bekend en tien patiënten overleden. Oppositieleider Juan Guaido heeft de overheid ervan beschuldigd te liegen over de coronacijfers.

Eerder op dinsdag maakte de overheid bekend alle vluchten van en naar Venezuela tot 12 juni op te schorten, een maand langer dan in eerste instantie gecommuniceerd was.