Venezuela verandert betaalsysteem benzinestations

Venezuela past het betaalsysteem van benzinestations in grensregio’s aan. Dat heeft president Nicolas Maduro maandag laten weten in een verklaring. Zo moet fraude tegen worden gegaan.

Olie en benzine worden flink gesubsidieerd in Venezuela, het land heeft enorm veel olie in de grond zitten. President Maduro wil de prijzen graag verhogen naar internationaal niveau. Olie is nergens ter wereld goedkoper dan in Venezuela.

Het land wordt momenteel getroffen door een grote crisis. De nationale munt is al jaren onderhevig aan ernstige inflatie, waardoor het geld bijna niets meer waard is. Daardoor is de armoede in het land flink toegenomen.

Protesten tegen de president en zijn beleid werden vorig jaar met harde hand neergeslagen.