Venezuela stuurt humanitaire hulp naar Cuba

Het berooide Venezuela heeft humanitaire hulp naar Cuba gestuurd, omdat het eiland onlangs door een tornado is getroffen. Door de wervelstorm op 27 januari vielen zes doden en naar schatting tweehonderd gewonden.

Een Venezolaans marineschip legde vrijdag in Havana aan met een lading van 100 ton hulpgoederen. Het gaat om bouwmaterialen en werktuigen bestemd voor wederopbouw. Caracas wenst daarbij dat „vrede en solidariteit” overwint.

In Venezuela zelf heerst honger en gebrek aan van alles, maar het regime van Nicolás Maduro wijt dat aan sancties en economische oorlog tegen zijn land. Hij weigert humanitaire hulp toe te laten en klampt zich vast aan de macht. De oppositie in zijn land verzamelt, onder meer gesteund vanuit de VS, hulpgoederen bij Cúcuta in Colombia aan de grens, maar die heeft Maduro daar afgesloten.