Venezuela schrijft voor december parlementsverkiezingen uit

Venezuela houdt in december parlementsverkiezingen. De kiesraad maakte dat dinsdag bekend.

Bij de verkiezingen zullen veel meer zetels dan voorheen worden verdeeld. Het nieuwe parlement wordt uitgebreid van 167 naar 277 zetels, liet Indira Alfonzo de voorzitter van het nieuw ingesteld kiesorgaan weten. Ze gaf nog geen specifieke datum voor de verkiezingen.

De oppositie, die geleid wordt door Juan Guaidó die door zo’n 60 landen is erkend als interim-president, heeft president Nicolas Maduro’s regering ervan beschuldigd dat ze verkiezingen willen houden met de „minimale voorwaarden van transparantie”. De meeste oppositiepartijen hebben al aangekondigd de verkiezingen te zullen boycotten.

De oppositie heeft een meerderheid in het parlement, maar Maduro ontnam het parlement alle bevoegdheden en droeg die over aan een constitutionele vergadering die loyaal is aan de zittende regering.