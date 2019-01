„Venezuela martelde verdachten samenzwering”

De regering van Venezuela heeft de afgelopen jaren tientallen militairen die werden verdacht van samenzwering laten opsluiten en martelen. Die beschuldiging uiten Human Rights Watch (HRW) en de Venezolaanse mensenrechtenorganisatie Foro Penal op basis van eigen onderzoek. Volgens de organisaties zijn ook familieleden van verdachten die onvindbaar waren blootgesteld aan fysieke en psychologische martelingen.

Leden van de inlichtingendienst zouden militairen die zij verdenken van het beramen van een staatsgreep in elkaar slaan, verstikken, hun voetzolen afsnijden met scheermessen, onder stroom zetten en met de dood bedreigen. Ze mochten hun families of advocaten dagenlang niet zien en kregen geen adequate medische zorg, stellen HRW en Foro Penal op basis van 32 zaken.

De militairen werden verdacht van hoogverraad of het veroorzaken van rebellie tegen het regime van president Nicolás Maduro, die donderdag aan een nieuwe termijn begint na een zeer omstreden verkiezingswinst. Een groot deel van de oppositie boycotte de verkiezingen, minder dan de helft van de kiezers bracht zijn stem uit.

Onder meer de VS, Canada, Brazilië, Argentinië, Colombia, Chili en Peru beschouwen de verkiezingsuitslag en daarmee het presidentschap van de socialist Maduro als onrechtmatig, omdat tijdens de verkiezingen en in aanloop naar de stembusgang veel onregelmatigheden werden gemeld. Zo zou de zittende regering effectief stemmen kopen van de arme bevolking, die zeer afhankelijk is van voedselhulp. Met de elektronische ‘vaderlandskaart’ die recht geeft op zulke hulp, konden mensen ook hun stem uitbrengen.