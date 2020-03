Venezuela krijgt geen miljardenlening voor strijd tegen virus

Venezuela krijgt geen miljardenlening van het Internationaal Monetair Fonds voor de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De regering van president Nicolás Maduro had gevraagd om 5 miljard dollar (ruim 4,5 miljard euro) om het gezondheidssysteem te versterken, maar het IMF zegt dat verzoek niet in behandeling te kunnen nemen.

De weigering van het IMF heeft te maken met de onenigheid over wie de legitieme leider is van het Zuid-Amerikaanse land. Het fonds zegt dat er er „geen duidelijkheid” bestaat over de internationale erkenning van de regering van Maduro. Veel westerse landen zien hem als een dictator en steunen oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president.

Het was de eerste keer sinds 2001 dat Venezuela bij het IMF aanklopte voor een lening. Het Venezolaanse gezondheidssysteem verkeert in slechte staat na een jarenlange economische en politieke crisis. „We hebben nauwelijks 5 procent van de medische voorraden die we nodig hebben”, zei het hoofd van de Venezolaanse Medische Federatie.

In het land zijn zeker 36 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. De autoriteiten hebben het reisverkeer tussen de staten van het land aan banden gelegd om verdere verspreiding te voorkomen.