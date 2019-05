Venezuela eist bescherming ambassade in VS

Venezuela eist van de VS dat deze de ambassade van het Zuid-Amerikaanse land in Washington beschermen. Aanleiding zijn confrontaties bij het pand tussen voor- en tegenstanders van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

Die liet de ambassade in januari sluiten toen de VS hun steun betuigden aan oppositieleider Juan Guaidó. Linkse activisten bezetten daarna het gebouw om het voor Maduro te beschermen en te voorkomen dat aanhangers van Guaidó het in handen zouden krijgen.

Donderdag waren er gevechten tussen beide partijen bij de ambassade. Drie mensen werden gearresteerd.