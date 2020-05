Venezuela doodt 8 huurlingen na aanval op kust

Veiligheidstroepen in Venezuela hebben acht huurlingen gedood en twee gevangengenomen toen ze via de kust het land probeerden binnen te komen. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De oppositie zegt dat de vermeende aanval lijkt te zijn geënsceneerd.

De boten kwamen uit het naburige Colombia en de huurlingen zouden het plan hebben om „regeringsleiders te vermoorden” en chaos te creëren, zei minister Nestor Reverol van Binnenlandse Zaken zondag op de staatstelevisie. „Het plan was terreurdaden in het land te plegen, leiders van de regering te vermoorden en de spiraal van geweld te vergroten terwijl chaos en verwarring ontstond onder de bevolking. Het was een poging om een nieuwe staatsgreep te plegen”, aldus Reverol.

Ruim vijftig landen erkennen Nicolás Maduro niet als president van Venezuela en zien oppositieleider Juan Guaidó als de rechtmatige leider van een democratische transitie in Venezuela. Het kantoor van Guaidó laat in een verklaring weten grote twijfels te hebben over de „vermeende gebeurtenis”. De lezing van de regering zit volgens de oppositieverklaring vol met „inconsistenties, twijfels en tegenstrijdigheden”. De gebeurtenis zou geënsceneerd zijn om de oppositie in een kwaad daglicht te stellen of buitengerechtelijke executies door staatstroepen te verdoezelen.

Minister van Defensie Vladimir Padrino zei dat sommige van de in beslag genomen wapens werden gebruikt in de mislukte opstand die onder leiding van Guaidó vorig jaar plaatsvond. „Dit was een duidelijke agressie die door het Amerikaanse imperialisme was voorbereid op Colombiaans grondgebied”, aldus Padrino op de staatstelevisie. „Nieuwe arrestaties zijn niet uitgesloten.”