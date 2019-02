Venezuela blokkeert grens met Antillen

Venezuela heeft de zeegrens gesloten met de Antillen. Het land heeft geen officiële reden gegeven. Het vermoeden bestaat dat de regering-Maduro op deze manier schepen en vliegtuigen met hulpgoederen wil tegenhouden.

Een woordvoerder van het Haagse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat Nederland geen formele bevestiging heeft gekregen van de Venezolaanse actie. Het departement probeert te achterhalen wat er aan de hand is.

Internationale acties om humanitaire hulp aan de bevolking van Venezuela te geven, verlopen via de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba, Bonaire en Curaçao.

Volgens Maduro is er geen nood in zijn land en heeft de bevolking geen behoefte aan westerse hulp. De regering heeft de grensbrug tussen Colombia en Venezuela met containers geblokkeerd. Amerikaanse militaire vliegtuigen brachten al honderden tonnen hulpgoederen naar de Colombiaanse grensstad Cúcuta.

Venezuela aanvaardde woensdag wel 300 ton hulpgoederen uit Rusland. Volgens Maduro betreft het echter de import van „zeer dure medicijnen.”

Ook Brazilië wil hulpgoederen naar Venezuela brengen. Het land verwijst daarvoor naar een verzoek van oppositieleider Guaido, die internationaal wordt erkend als interim-president.

In Curaçao is niet iedereen blij met het feit dat het land een knooppunt is voor hulp aan Venezuela. Politieke partijen, vakbonden en burgers zijn bang dat het eiland hierdoor onder vuur komt te liggen. „Curaçao bepaalt zelf hoe en wanneer ze humanitaire hulp aan Venezuela levert”, aldus vicepremier Camelia-Römer.

De Nederlandse minister Blok van Buitenlandse Zaken zei vorige week dat Curaçao een humanitaire hub wordt. Volgens Camelia-Römer heeft dat de spanning in de samenleving verergerd. „We laten ons niets door Den Haag opleggen.” Ze hoopt dat Blok in de toekomst beter met de regering in Curaçao overlegt.