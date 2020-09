De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gezegd dat zijn land een Amerikaanse spion heeft gearresteerd. Dat gebeurde in de buurt van een olieraffinaderij. De autoriteiten hebben volgens Maduro een poging om een explosie te ontketenen bij een oliecomplex verijdeld.

„Gisteren hebben we een Amerikaanse spion gearresteerd die zich in de buurt ophield van de raffinaderijen in Amuay en Cardon,” zei Maduro in een televisietoespraak.