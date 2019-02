Venezolaanse prefect meldt 25 doden aan grens

Het geweld in het Venezolaanse grensgebied met Brazilië over de levering van hulpgoederen heeft mogelijk aan veel meer mensen het leven gekost dan gedacht. De prefect van de regio Gran Sábana, Emilio González, meldde op de nieuwssite G1 zeker 25 doden en 84 gewonden tijdens ongeregeldheden in het grensoord Santa Elena de Uairén. Tot dusver was er sprak van vier dodelijke slachtoffers.

Volgens de Braziliaanse media verhinderde het Venezolaanse leger dat vrachtwagens met voedsel en medicamenten het land binnenkwamen om de nood van de bevolking te lenigen. Hetzelfde gebeurde aan de Colombiaanse grens met Venezuela.