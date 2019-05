Venezolaanse politici slaan op de vlucht

De Italiaanse ambassade in de Venezolaanse hoofdstad Caracas heeft donderdag een tweede politieke tegenstander van de omstreden Venezolaanse president Nicolás Maduro opgenomen. Na Mariela Magallanes, die er woensdag aanklopte, zocht donderdag Americo De Grazia zijn toevlucht bij de Italianen.

Grazia is een van de zes politici in het Venezolaanse parlement van wie door de Wetgevende Vergadering zijn politieke immuniteit is afgenomen. Hij is een van de oppositieleden die is aangeklaagd wegens onder meer hoogverraad omdat hij de couppoging van oppositieleider Juan Guaidó steunde.

Politicus Richard Blanco vond donderdag onderdak in het huis van de ambassadeur van Argentinië, terwijl Leopoldo López al meer dan week in de ambassade van Spanje bivakkeert na een kort verblijf in de vestiging van Chili.

Edgar Zambrano, de vicevoorzitter van het Venezolaanse parlement en naaste bondgenoot van Guaidó, werd eerder deze week gearresteerd.