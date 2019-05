Venezolaanse generaal keert zich tegen Maduro

Een Venezolaanse generaal heeft de strijdkrachten opgeroepen in opstand te komen tegen president Nicolás Maduro. Die zit mede dankzij de steun van het leger nog altijd in het zadel, ondanks de zware economische en politieke crisis in zijn land.

,,Het is tijd om in opstand te komen. Het is tijd om te strijden'', sprak luchtmachtgeneraal Ramón Rangel zijn medemilitairen toe in een video. Die circuleert sinds zondag op sociale media. Rangel draagt in het filmpje burgerkleding en bevindt zich op een onbekende locatie.

De generaal riep de strijdkrachten niet expliciet op zich achter oppositieleider Juan Guaidó te scharen. Een andere hoge militair deed dat eerder wel. Luchtmachtgeneraal Francisco Yánez liep in februari over naar de oppositie. Die is verwikkeld in een felle machtsstrijd met het socialistische regime van Maduro.

Het hoofd van de luchtmacht bestempelde Rangel op Twitter als een ,,verrader van het volk en de revolutie''. Een bron rond de strijdkrachten zei tegen AFP dat Rangel al jaren niet meer in actieve dienst is. Hij zou ooit de manager zijn geweest van een Venezolaans staatsbedrijf op Cuba.