Venezolaans oppositielid Zambrano gearresteerd

Edgar Zambrano, lid van de Venezolaanse Nationale Vergadering en rechterhand van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaidó, is door de inlichtingendienst van president Nicolas Maduro gearresteerd. Dat zegt oppositieleider Guaidó, die in een machtsstrijd verwikkeld is met Maduro.

Zambrano twitterde dat hij in zijn auto werd omsingeld door agenten van de inlichtingendienst SEBIN, die weigerden hem uit zijn auto te laten stappen. Vervolgens werd hij naar eigen zeggen naar het SEBIN-hoofdkantoor in Caracas gesleept. Het is de eerste arrestatie sinds de poging van Guaidó vorige week om een militaire opstand uit te lokken en president Maduro ten val te brengen.

De Grondwetgevende Vergadering van het land ontnam een zestal politici, onder wie Zambrano, dinsdag hun immuniteit om ze te kunnen vervolgen. „Een van de belangrijkste samenzweerders van de coup is net gearresteerd”, zei Diosdado Cabello, voorzitter van de Constituent Assembly, op de staatstelevisie