Venetië voor derde keer in week overstroomd

Zoals voorzien is de oude binnenstad van Venetië zondag voor de derde keer in een week tijd overstroomd. Het waterpeil steeg tijdens hoogwater tot zo’n 1,50 meter, waardoor opnieuw 70 procent van de stad blank kwam te staan, maakte burgemeester Luigi Brugnaro bekend. Op beroemde plaatsen als het San Marcoplein, dat op het laagste punt van de stad ligt, staat een laag water.

Het plein is gesloten, net als musea in de historische Italiaanse stad, die tot het beschermde Unesco-werelderfgoed hoort. Ook het verkeer ligt er grotendeels plat. Brugnaro riep iedereen op voorzichtig te zijn, maar zei dat de situatie wel onder controle is.

De burgemeester legt een direct verband met klimaatverandering, aangezien door de opwarming de zeespiegel stijgt, met ernstige gevolgen voor Venetië en andere kustplaatsen. Brugnaro wil in zijn stad een internationaal centrum voor klimaatonderzoek oprichten. „Ik wil een oproep doen aan de wetenschappers: kom hier naartoe”, zei hij.