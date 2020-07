Venetië test voor de eerste keer hoogwaterkering

Na jaren vertraging, corruptieschandalen en kostenoverschrijdingen, is in Venetië vrijdag voor de eerste keer de nieuwe hoogwaterkering getest. De beweegbare barrières moeten de historische Italiaanse stad tegen het water beschermen.

Door de dammen kan Venetië, dat in een lagune ligt, tegen de open zee worden beveiligd. De werkzaamheden aan het zogenoemde MOSE-project begonnen in 2003 en moeten eind volgend jaar zijn afgerond. Ruim 5,5 miljard euro zal er dan aan zijn besteed.

Premier Conte gaf het startsein voor de test. Hij erkende dat MOSE (Italiaans voor Mozes) is aangetast door „corruptie en misdaad”, maar „laten we ons concentreren op het doel: we moeten allemaal hopen dat het werkt”.

In de openingen van de lagune zijn barrières gebouwd die sluiten als de stad wordt bedreigd door hoogwater boven de 110 centimeter. Bij de eerste test duurde het sluiten 1,5 uur, maar na voltooiing van het hele project moet het in dertig minuten, aldus een MOSE-ingenieur.

In november veroorzaakte een vloed met een bijna-recordhoogte van 187 centimeter nog aanzienlijke schade aan de eeuwenoude stad.