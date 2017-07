Venetië straft „onfatsoenlijke” toerist

Dagelijks ontvangt Venetië meer bezoekers dan het inwoners heeft. De burgemeester wil de overlast die dit veroorzaakt, bestrijden. De eerste ‘slachtoffers’ zijn zes Belgen.

Zes jongeren uit België zijn zondag door de politie aangehouden. Ze hadden in alle vroegte vanaf een brug een duik genomen in de Canale Grande in Venetië. Op videobeelden is te zien hoe onder stoer vertoon de een na de ander springt. Ze kregen ieder een boete van 50 euro opgelegd. Ze worden mogelijk ook schuldig bevonden voor het in gevaar brengen van de scheepvaart.

Onder de bewuste brug, naar een ontwerp van de Spaanse architect Calatrava, varen onder andere de vaporetto’s, het openbaar vervoer. Luigi Brugnaro, de burgemeester van Venetië, reageerde via Twitter tevreden op het optreden van de politie: „Gepakt! We wachten op alle gegevens van deze ‘helden’ om de meest exemplarische straf op te leggen.” Het liefst zette hij hen een nacht in de cel, schreef de eerste burger, ware het dat het justitiële systeem dat niet toestaat.

Brugnaro, een apolitieke zakenman die zich op eigen kracht heeft opgewerkt tot burgemeester, heeft een speerpunt gemaakt van de strijd tegen de overlast van toeristen. In april nam de gemeenteraad een wet aan die paal en perk stelt aan fast- en streetfood, zoals winkels die kebab verkopen en kiosken die pizzapunten voor onderweg aan de man brengen.

De bedoeling is dat toeristen niet meer in de verleiding komen om op de openbare weg te eten. Venetië heeft al eerder gemeentelijke verordeningen bekendgemaakt met als doel het decorum op te schroeven en de overlast van toerisme tegen te gaan. Zo is het verboden voor mannen, en uiteraard ook voor vrouwen, om met ontbloot bovenlijf te lopen.

Brugnaro lanceerde in april het plan om op drukke plekken in de stad, waaronder Piazza San Marco, personentellers in te stellen. De burgemeester en de gouverneur van de regio Veneto willen het liefst een numerus clausus instellen, ook al is het onbekend hoe dat in de praktijk zou gaan.

Venetië is haast uitgegroeid tot een openbaar amusementspark. Het inwonertal neemt met het jaar af. In 1975 woonden in het historische centrum ruim 104.000 mensen, vorig jaar waren er nog maar 54.000 inwoners geregistreerd. Het aantal toeristen neemt daarentegen elk jaar sterk toe. Geschat wordt dat jaarlijks tegen de 30 miljoen mensen Venetië bezoeken, van wie de meesten dagjesmensen zijn. Vooral tegen dit toerisme, dat meer overlast dan economisch voordeel brengt, zijn de bestuurders van de stad gekant.

Venetië is niet de enige stad in Italië die overlopen wordt. De burgemeester van Rome vaardigde vorige maand een verordening uit waardoor het tot november verboden is om je bij de veertig fonteinen van de stad op te houden. Van een afstandje bekijken mag wel. Ook mogen er nog muntjes in de fonteinen worden geworpen. Dat is een Romeinse traditie. Afgelopen weekend werden de eerste boetes uitgedeeld aan jongeren die op de trappen van een fontein zaten te drinken.

Ook op landelijk niveau wordt er actie ondernomen. Marco Minniti, minister van Binnenlandse Zaken, vaardigde in februari het ”decorumdecreet” uit. Hierdoor krijgt politie op lokaal niveau de bevoegdheid om „onfatsoenlijken” te verwijderen. Dat kan gaan om stappers, zwervers en voetbalsupporters, maar ook om toeristen.