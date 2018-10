Venetië grotendeels onder water

Venetië staat door het noodweer in Italië voor 70 procent onder water. Het San Marco-plein is gesloten, toeristen lopen over loopplanken en hebben plastic zakken om de schoenen.

Ook dinsdag wordt regen en veel wind verwacht.

Het waterpeil is gestegen tot 1,56 meter boven zeeniveau. Het water in de lagune bij Venetië wordt door de harde wind de stad in gestuwd.

Dodental noodweer Italië loopt op