Vele duizenden anti-brexitbetogers in Londen

Vele duizenden anti-brexitbetogers hebben zich in Londen verzameld voor een protestmars. Ze eisen een nieuw referendum over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies zijn afgereisd naar de Britse hoofdstad, maar volgens een waarnemer waren zelfs voor het officiële evenement al tienduizenden betogers op de been. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren.

„We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen”, legt de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit. Zij was in 2016 niet oud genoeg om te stemmen. „Het is onze generatie die moet leven met de gevolgen van deze ramp”, vervolgt ze. „Het zal moeilijker worden om een baan te vinden. Je ziet al veel grote bedrijven wegtrekken. Ik vrees voor de toekomst.”

Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden blijven. De tegenstanders van de brexit, die ook wel remainers (‘blijvers’) worden genoemd, ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum.