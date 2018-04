Veiligheidsteam VN bekijkt situatie in Douma

Een veiligheidsteam van de Verenigde Naties is dinsdag de Syrische stad Douma binnengegaan om de veiligheidssituatie ter plaatse te onderzoeken. Dat laat de de Syrische VN-ambassadeur Bashar al-Ja’afari weten.

Het team van de VN is vooruitgestuurd om te kijken of de situatie in Douma veilig is voor de onderzoekers van de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Zij moeten proberen vast te stellen of er 7 april een gifgasaanval in deze grotendeels verwoeste stad is geweest. Rusland en Syrië bestrijden dat er gifgas is gebruikt.

Al-Ja’afari heeft de VN-Veiligheidsraad laten weten dat als het team aangeeft dat het veilig is, de experts van de OPCW woensdag aan de slag kunnen.