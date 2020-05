Veiligheidsraad: VS waren niet betrokken bij ‘inval’ in Venezuela

De nationale veiligheidsraad van de VS heeft vrijdag iedere betrokkenheid van Washington bij een vermeende inval in Venezuela ontkend. Als de VS wel betrokken waren, zou die „openlijk, direct en effectief” zijn verlopen, stelt de raad in een verklaring.

„De Amerikaanse overheid heeft niets te maken met de recente vermeende gebeurtenissen in Venezuela”, aldus de veiligheidsraad. „Claims die anders beweren, zijn niet geloofwaardig. Als dit een door de VS geplande operatie was geweest, zoals beweerd door Maduro, die beschuldigd is van narco-terrorisme, zou die openlijk, direct en effectief zijn geweest.”

De veiligheidsraad deed de uitspraak nadat de Venezolaanse autoriteiten eerder deze week twee Amerikanen en 11 andere „terroristen” oppakten. Dat gebeurde volgens de overheid in Caracas bij een poging van huurlingen om het land via de zee binnen te vallen en president Nicolas Maduro te arresteren.

De staatstelevisie toonde een video waarop een van de Amerikanen zegt dat hij de opdracht had een vliegveld bij Caracas veilig te stellen, zodat Maduro kon worden afgevoerd. De opgepakte Amerikaan zei te werken voor Jordan Goudreau, een oud-militair met een beveiligingsbedrijf in Florida.

President Maduro zei later dat de Amerikaanse president Trump achter de mislukte invasie zit. Zowel Trump als Mike Pompeo, zijn minister van Buitenlandse Zaken, hebben dat ontkend.