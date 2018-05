Veiligheidsraad VN bezorgd over nederzettingen Israël

Twee derde van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft maandag zijn „diepe bezorgdheid” uitgesproken over het feit dat er nog geen eind is gekomen aan de Israëlische nederzettingen op land dat de Palestijnen voor een onafhankelijke staat willen hebben. Al in 2016 eiste de Veiligheidsraad dit in een resolutie.

Nederland en tien andere leden van de vijftienkoppige raad schreven dat in een brief aan secretaris-generaal Antonio Guterres. De brief viel samen met de bloedigste dag voor de Palestijnen sinds 2014. Bij protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël kwamen ruim vijftig mensen om.

„De Veiligheidsraad moet achter zijn resoluties staan en ervoor zorgen dat ze betekenis hebben. Anders lopen we het risico dat de geloofwaardigheid van het internationale systeem wordt ondermijnd”, schreven de ondertekenaars.