Veiligheidsraad roept op tot bestand Syrië

De VN-Veiligheidsraad heeft de strijdende partijen in Syrië opgeroepen tot een staakt-het-vuren zoals vermeld in de resolutie die de raad eind vorige maand unaniem aannam. De Nederlandse VN-ambassadeur Karel van Oosterom, die de raad momenteel voorzit, verklaarde dat de vijftien landen zich zorgen maken over de humanitaire situatie in het land.

De raad, die woensdag achter gesloten deuren vergaderde, nam op 24 februari een resolutie over een bestand van dertig dagen. Maar daar is nog niets van terechtgekomen.