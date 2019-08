Veiligheidsraad praat over Kashmir

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert vrijdag over de omstreden regio Kashmir, die deels in India en deels in Pakistan en China ligt. De Veiligheidsraad praat achter gesloten deuren over de regio, waarvan India eerder deze maand de autonome status introk.

Het gebied is sindsdien feitelijk afgesneden van de buitenwereld. Telefonie en internet worden geblokkeerd en veiligheidstroepen zijn massaal aanwezig.

Het is zeer uitzonderlijk dat de Veiligheidsraad de situatie in Kashmir bespreekt. De laatste keer dat het gebied er ter sprake kwam was in 1965.