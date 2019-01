Veiligheidsoperatie Nairobi voorbij

De veiligheidsoperatie tegen terroristen in een hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi is afgerond. Alle vier de terroristen zijn gedood, maakte de Keniaanse president Uhuru Kenyatta woensdag bekend.

Het staatshoofd sprak verder over veertien onschuldige burgers die waren gedood door de aanhangers van de terroristische Somalische beweging al-Shabaab. Volgens Kenyatta brachten veiligheidstroepen tijdens de operatie meer dan zevenhonderd burgers in veiligheid.

De terroristen drongen dinsdagmiddag het hotel dusitD2 in de Keniaanse hoofdstad binnen. Ze lieten een explosief afgaan op de parkeerplaats en een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in de foyer. Volgens de politie had een door Amerikanen georganiseerd congres het doelwit moeten zijn. Die bijeenkomst werd echter op het laatste moment verplaatst.