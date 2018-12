Veiligheidsminister belooft actie tegen drones

De Britse onderminister voor Veiligheid Ben Wallace heeft beloofd meer werk te maken van het voorkomen van gevaarlijke situaties door drones. Terwijl het vliegverkeer op de Londense luchthaven Gatwick zich normaliseert, zei hij maandag op Twitter dat de autoriteiten de mogelijkheid hebben in het hele land detectiesystemen in te zetten tegen de dreiging van deze onbemande toestellen.

Gezien de enorme populariteit van de drones en de problemen die kunnen rijzen bij militaire acties in een publieke omgeving, bestaan er volgens hem geen gemakkelijk oplossingen. Wallace benadrukte dat politie, luchthavenleiding en legereenheden alles doen om de veiligheid van de mensen te garanderen en de dader(s) achter de drone-invasie op te sporen.

Volgens mediaberichten is de Britse politie bezig met het natrekken van de ongeveer tweehonderd meldingen van mensen die een drone boven Gatwick hebben gezien. Er zijn al zeventig verklaringen opgenomen, onder andere van medewerkers van de luchthaven. Het onderzoek van de defecte drone die er zaterdag werd gevonden, is nog gaande.

Minister van Verkeer Chris Grayling voerde maandag telefonisch overleg met regeringsfunctionarissen over de gebeurtenissen. Onder meer zou er kritiek zijn geleverd op de werkwijze van de politie en de communicatie. Dat varieerde van een rechercheur die suggereerde dat de waarnemingen loos alarm waren tot de aanhouding van een echtpaar uit Crawley. De man, zwaar aangeslagen door de affaire, kwam in beeld omdat hij een liefhebber is van drones. Zijn baas verschafte hem in de pers meteen een alibi.