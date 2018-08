Veiligheidsdienst verijdelt bomaanslag Caïro

Egyptische veiligheidsfunctionarissen hebben een bomaanslag op een kerk net buiten Caïro verijdeld. Dat heeft de staatstelevisie zaterdag bekendgemaakt. Een zelfmoordterrorist was met een vest vol explosieven op weg naar het gebedshuis in Qalyubiyah. Toen hij op ongeveer 250 meter voor de ingang werd tegengehouden, blies hij zich op. Er vielen geen andere slachtoffers.

Een woordvoerder van het ministerie van Gezondheidszorg meldde slechts dat ter plaatse een onbekend voorwerp was ontploft met een dode tot gevolg, maar geen gewonden.

Islamitische extremisten hebben de afgelopen jaren verscheidene bloedige aanslagen geclaimd op doelen van de christelijke minderheid in Egypte. De laatste was in december op een koptisch-orthodoxe kerk in een voorstad van Caïro. Een terrorist viel tijdens een dienst binnen en schoot elf gelovigen dood. IS eiste de verantwoordelijkheid op.