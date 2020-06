‘Veiligheidsdienst had verdachte Reading vorig jaar in vizier’

De Britse veiligheidsdienst MI5 had de verdachte van de aanslag zaterdag in de Engelse stad Reading vorig jaar korte tijd in het vizier. Dat meldt de BBC op basis van bronnen. Bij de steekpartij kwamen drie mensen om het leven en raakten drie mensen gewond. De verdachte, Khairi Saadallah, werd gearresteerd.

De MI5 kreeg Saadallah in het oog, omdat hij plannen zou hebben om naar Syrië te gaan. Wat hij daar precies wilde doen, is niet zeker, maar mogelijk wilde hij zich aansluiten bij een terroristische groepering. Na onderzoek vond de veiligheidsdienst dat er geen verdere dreiging uitging van de man en werd de zaak gesloten.

Volgens Britse media was Saadallah (25) net uit de gevangenis. Het is niet bekend waarom hij vastzat. Hij is de enige verdachte in de terreurzaak.

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden. Hij zei ook dat moet worden gekeken welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.