Veiligheidsbaas Hongkong verdedigt omstreden uitleveringswet

De veiligheidsbaas van Hongkong staat nog steeds achter de omstreden uitleveringswet waar precies een jaar geleden de massale protesten om begonnen. Dat zegt hij in een interview met The South China Morning Post (SCMP).

John Lee Ka-chiu zegt dat hij de wet nog steeds een goed idee vindt. „Het was bedoeld om criminelen uit te leveren die gezocht werden in een ander land.” De concrete aanleiding was de moord van een Hongkonger op zijn zwangere vriendin in Taiwan. De man kon wettelijk gezien niet worden uitgeleverd.

Veel mensen in Hongkong zagen de wet als poging van China om meer invloed te krijgen in Hongkong. Hongkong is sinds 1997 een Chinese regio met autonoom bestuur en speciale regels, waardoor er meer vrijheid is.

Lee baalt van de hevigheid van de protesten en geeft de Verenigde Staten en Taiwan deels de schuld daarvan. „Massale protesten organiseren vergt planning en geld. De bemoeienissen van de VS en Taiwan hebben de demonstraties zeker een ander karakter gegeven.”

Op 9 juni 2019 gingen ongeveer 1 miljoen mensen de straat op om te protesteren tegen de uitleveringswet. De wet werd na maanden van demonstraties ingetrokken, maar de protesten gingen door. De demonstranten zijn tegen de groeiende invloed van Peking in Hongkong. Het afgelopen jaar zijn 8986 mensen opgepakt, meldt SCMP. Volgens berekeningen van de krant heeft de politie het afgelopen jaar 16.223 traangasgranaten, 10.108 rubberkogels en 19 echte kogels gebruikt.