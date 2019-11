Veiligheidsadviseur kritisch op Republikeinen

De Amerikaanse veiligheidsadviseur en Rusland-expert Fiona Hill is in haar getuigenis voor het Huis van Afgevaardigden enorm kritisch over de Republikeinen. Ze noemt de theorieën dat eigenlijk Oekraïne heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen in 2016 te beïnvloeden onzin. Het zouden nepverhalen zijn die door Rusland de wereld in zijn geholpen.

Hill is de belangrijkste getuige die donderdag gehoord wordt in het onderzoek naar de afzettingsprocedure over een ‘quid pro quo’-voorstel dat president Donald Trump aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gedaan. Trump zou de militaire steun aan Oekraïne alleen hervatten als Zelenski een onderzoek naar oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon zou instellen.

„Ik begrijp dat meerdere mensen in deze ruimte het idee hebben dat Rusland zich niet met de verkiezingen heeft bemoeid, maar dat het Oekraïne was. Het is gevaarlijk om deze verhalen verder te vertellen.”