Veilige Perzische Golf essentieel voor Iran

De veiligheid van de Perzische Golf is van het grootste belang voor Iran en de hele wereld. Dit zei de president van Iran, Hassan Rohani, donderdag in Teheran. Hij sprak na vooralsnog onopgehelderde incidenten in wateren tussen Iran en Oman, die ook de Golf van Oman worden genoemd, meldden Iraanse media.

Donderdag zijn er twee tankschepen, kennelijk na te zijn aangevallen, ernstig beschadigd door brand. Bemanningsleden moesten inderhaast van boord gehaald. De Iraanse minister van Buitenlandse zaken, Javad Zarif, noemde de aanvallen „verdacht”. Die gebeurden ten oosten van de Perzische Golf en de smalle Straat van Hormuz, in de scheepvaartroute waar een derde van alle verscheepte olie in de wereld doorheen gaat.

Het gaat om meer dan zeventien miljoen vaten per dag, vooral olie uit Saudi-Arabië, de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) Koeweit, Irak en Iran. De Amerikaanse regering wil de olie-export van Iran stoppen. De VS hebben een akkoord dat Iran met een reeks mogendheden heeft gesloten over de omstreden Iraanse nucleaire ambities opgezegd. Dit heeft geleid tot nieuwe Amerikaans-Iraanse spanningen en de terugkeer van Amerikaanse sancties tegen Iran.

Rohani beklemtoonde dat het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) al vijftien keer achter elkaar in rapporten heeft bevestigd dat Iran zich aan de in 2015 gemaakte afspraken met de mogendheden houdt. Teheran vreest dat de VS incidenten creëren als rechtvaardiging voor hun beleid tegen Iran.

VN-chef António Guterres heeft donderdag gewaarschuwd dat met de aanval op schepen van de commerciële scheepvaart het gevaar van een grote confrontatie in de golfregio dreigt. Hij sprak voorafgaande aan overleg van de Veiligheidsraad over de kwestie.