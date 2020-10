‘Veilig wintertoerisme in Oostenrijk’

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian is ondanks de coronapandemie optimistisch over het winterseizoen voor vakantiegangers in zijn land. „Het wintertoerisme in Oostenrijk zal zo worden georganiseerd dat het veilig plaatsvindt”, zei de politicus tegen de Duitse krant Bild.

Ondanks de slechte ervaringen die veel vakantiegangers hebben opgedaan met talloze coronabesmettingen in het skigebied Ischgl, dat in maart werd opgemerkt als corona-hotspot, ziet Kurz het risico op besmetting juist op andere plekken. „Dat is in de privésector, op feesten, op bruiloften, op familiefeesten”, zei de Oostenrijkse bondskanselier. „Het is minder op de hellingen of buitenshuis.” In Ischgl raakten mensen vooral besmet tijdens de après-ski.