Veganist vast na aanslag Trèbes

De Franse politie heeft een veganist opgepakt die zich via internet laatdunkend had uitgelaten over een van de slachtoffers van de aanslag in Trèbes, de slager van een supermarkt. De man had verklaard „nul sympathie” te hebben voor de vleesverkoper, waarna het Franse verbond van slagers aangifte deed.

De veganist wordt beschuldigd van het vergoelijken van terrorisme. Eerder kreeg een linkse activist een voorwaardelijke straf omdat hij de dood van de politieman Arnaud Beltrame prees. Die nam de plek van een gijzelaar in en overleefde dat niet.

De terrorist Redouane Lakdim vermoordde vrijdag vier mensen bij diverse acties in Carcassonne en Trèbes.