Veertig migranten gered bij Kanaaloversteek

Op eerste kerstdag zijn in totaal veertig migranten die van Frankrijk op weg waren naar Engeland op volle zee opgepikt. Ze probeerden in de vroege ochtenduren ondanks het drukke scheepsverkeer op vijf boten, waaronder rubberen, het Kanaal over te steken. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Londen gaat het om mensen, onder wie minderjarigen, uit Irak, Iran en Afghanistan.

Ook de Franse kustwacht kwam dinsdag in actie. Ze redde een kleine 20 kilometer ten noorden van havenstad Calais zes volwassenen en twee kinderen. Hun vaartuig had motorpech gekregen.