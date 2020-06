‘Veertig Chinese militairen gedood bij grensconflict India’

Bij de gevechten eerder deze week bij de grens tussen India en China zijn zeker veertig Chinese militairen om het leven gekomen. Dat verklaarde een Indiase minister dit weekend. Bekend was dat er twintig Indiase militairen het leven verloren. Peking heeft geen informatie gegeven over eventuele verliezen.

De man tot man gevechten waren in de omstreden Indiase grensregio Ladakh in de Himalaya. „Als er twintig aan onze zijde zijn gevallen, dan moet het aan hun kant zeker het dubbele zijn”, verklaarde verkeersminister V.K. Singh. De voormalige legerchef gaf geen bewijs voor zijn bewering.

China en India hebben in 1962 een korte oorlog gevoerd over hun Himalaya-grens, die China won. Sindsdien zijn er meerdere incidenten geweest. Het verloop van de grens is nog steeds niet duidelijk.

Peking beschuldigde Indiase militairen ervan het Chinese grondgebied binnen te zijn gegaan.