Veertig arrestaties klimaatprotest Australië

De Australische politie heeft dinsdag zeker veertig demonstranten gearresteerd tijdens een internationale mijnbouwconferentie in Melbourne. Twee agenten en twee actievoerders raakten gewond. Honderden mensen protesteerden buiten het conferentiecentrum tegen de in hun ogen negatieve rol van de mijnbouw in klimaatverandering.

Actievoerders raakten slaags met de politie toen zij deelnemers aan de conferentie de toegang tot het complex wilden ontzeggen. Tientallen mensen zijn gearresteerd. Twee mensen zijn opgepakt vanwege het slaan van een politiepaard, aldus een commissaris van de lokale politie.

Op de mijnbouwconferentie zijn 7000 afgevaardigden uit 100 landen aanwezig.