Veertien doden door schietpartij in disco

Door een schietpartij in een discotheek in de Braziliaanse plaats Fortaleza zijn ten minste veertien personen om het leven gekomen. Zwaarbewapende mannen, die volgens getuigen in drie auto’s arriveerden, stormden in de nacht van vrijdag op zaterdag het pand binnen en openden het vuur op de aanwezigen. Er vielen ook nog verscheidene gewonden, van wie zes er slecht aan toe zijn.

De krant Diario do Nordeste meldt op de site dat de politie uitgaat van een criminele afrekening. In de Noord-Braziliaanse kustplaats is een territoriumoorlog gaande tussen drugsbendes. In de staat Ceará waar Fortaleza ligt, zijn vorig jaar meer dan 5000 gevallen van (poging tot) moord en doodslag geregistreerd. Dat was 50 procent meer dan in 2016. In grote delen van het land is de veiligheidssituatie verslechterd door bezuinigingen op het politieapparaat.