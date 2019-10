Veertien doden door instorten goudmijn Congo

Door het instorten van een illegale goudmijn in de Democratische Republiek Congo zijn zeker veertien mensen omgekomen. Een woordvoerder van de overheid zegt dat het aantal nog op zou kunnen lopen.

De mijn ligt in de stad Kampene in het oosten van het Afrikaanse land. In dat deel is het onveilig vanwege aanhoudende gevechten tussen milities om de macht over de mijnen.

„Veertien doden, drie mensen zwaargewond in het ziekenhuis en de zoektocht gaat door”, schrijft de minister van Humanitaire Hulp op Twitter. Volgens Congolese media worden nog twintig mensen vermist.