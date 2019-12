Veertien doden door explosie in Chinese mijn

In een kolenmijn in China zijn dinsdag zeker veertien doden gevallen door een explosie, meldt de BBC. De lokale autoriteiten meldden dat nog twee mijnwerkers onder het puin liggen en zeven mensen zijn gered. De explosie vond plaats in de zuidwestelijke provincie Guizhou. Onduidelijk is waardoor de ontploffing is ontstaan.

Het is niet de eerste ramp die zich dit jaar in een Chinese mijn voltrekt. Zaterdag kwamen dertien mijnwerkers om toen een mijn in de provincie Sichuan overstroomde met water. Eind november vonden nog eens achttien mensen de dood door een explosie in een mijn in het noorden van China.

Vorig jaar kwamen in totaal 333 mensen om door ongelukken in Chinese mijnen. Dat was 13 procent minder dan in 2017. De Chinese regering neemt steeds vaker maatregelen om de veiligheid in mijnen te verbeteren.