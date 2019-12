Veertien doden bij busongeluk in Pakistan

In Pakistan zijn vrijdag veertien mensen omgekomen bij een ongeluk met een passagiersbusje. Het voertuig botste met een vrachtwagen die was volgeladen met brandstof, meldde de lokale politie. Het ongeval gebeurde zo’n 200 kilometer ten noordoosten van de noordelijke stad Quetta.

Het busje vloog na de aanrijding direct in brand. Niet alle slachtoffers konden meteen worden geïdentificeerd, omdat veel lichamen ernstig verbrand waren. Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt.

De politie vermoedt dat de brandstof in de vrachtwagen werd gesmokkeld vanuit Iran.