Veertien burgerdoden na aanval Syrische leger

In de Syrische stad Muhambal zijn vrijdagavond veertien burgerdoden gevallen door een bombardement van het leger. Onder de slachtoffers zijn zeven kinderen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Het is niet duidelijk of er ook gewonden zijn gevallen.

Het Syrische regime, dat onder leiding staat van president Assad, voerde de luchtaanvallen uit boven de provincie Idlib, waar ook Muhambal ligt. Idlib grenst aan Turkije en is het laatste grote bolwerk van de jihadisten die strijden tegen het Assad-regime.

In de provincie staan regeringstroepen en opstandelingen al maanden lijnrecht tegenover elkaar. In Syrië woedt al sinds 2011 een burgeroorlog waardoor honderdduizenden mensen om het leven zijn gekomen en miljoenen burgers zijn ontheemd.