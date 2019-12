Veertien beveiligers dood door hinderlaag in Niger

Veertien beveiligers van het leger en de politie in Niger zijn in een hinderlaag doodgeschoten, waarschijnlijk door jihadisten. Dat meldt een woordvoerder van de autoriteiten in Niger. De beveiligers escorteerden een team dat bezig was mensen te registreren voor de verkiezingen in het land eind 2020.

„Na een heftig gevecht zijn zeven politieagenten en zeven leden van de Nationale Garde gedood”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. „Nog een bewaker wordt vermist. De aanvallers hebben flinke verliezen geleden”, zei de woordvoerder. Hoeveel doden er onder de aanvallers zijn gevallen is niet bekendgemaakt.

Het team dat werd geëscorteerd werd in veiligheid gebracht en kon naar de nabijgelegen stad Sanam worden gebracht.

Op 10 december kwamen nog 71 militairen om het leven door een aanval van jihadisten op een legerbasis. Donderdag werden in buurland Burkina Faso 42 mensen gedood door meerdere aanvallen van jihadisten.