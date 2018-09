Veertien babylichamen gevonden in India

De politie in de Indiase stad Calcutta is een onderzoek gestart nadat veertien babylichamen en foetussen zijn gevonden op een bouwterrein. De lichaampjes waren in plastic gewikkeld en in twee grote zakken begraven. Bouwvakkers deden de vondst toen ze een put aan het graven waren.

De politie meldt dat er nog weinig bekend is over de zaak. Een woordvoerder van de politie zei dat agenten zijn begonnen met een groot onderzoek in de omgeving om te kijken of er meer lichamen begraven liggen. Ook worden camerabeelden in de buurt bekeken om aanwijzingen te vinden.

„Het lijkt erop dat de lichamen in chemicaliën waren gedrenkt”, zei de woordvoerder tegen lokale media. „We hebben geen idee waar ze vandaan komen. Het lijkt erop alsof de lichamen daar zijn gedumpt toen het terrein nog braak lag.”